РФ здійснює масовану ракетно-дронову атаку по Києву: є руйнування та постраждалі

Кличко повідомив, що в Подільському районі столиці сталося часткове руйнування в житловому будинку.

Наслідки атак по столиці зафіксовано в Голосіївському та Подільському районах міста, повідомив в своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

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Оновлено 03:20: У Подільському районі внаслідок атаки також постраждала 25-поверхівка на рівні 16 поверху, - начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Оновлено 03:17: Кличко повідомив про трьох постраждалих в результаті російської атаки:

"Троє постраждалих у столиці. Одну жінку медики госпіталізували. Двом іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно.

Оновлено 03:09: У Подільському районі, за попередньою інформацією, уламки впали ще на один житловий будинок, - Кличко.

Згодом мер Києва додав, що в Подільському районі сталося руйнування та загоряння нежитлової будівлі ще за однією адресою. Там також палають автівки.

Оновлено 03:07: "У Бучанському районі троє людей перебувають у лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Про їхній стан повідомлю додатково", - повіломив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Зокрема, він зазначив, що в Голосіївському районі є загоряння декількох приміщень.

"У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови. За іншою адресою загоряння складського приміщення. А також – падіння уламків на відкритій території", - написав мер Києва.

Окрім цього, в Подільському районі столиці сталося часткове руйнування в житловому будинку.

"В Подільському часткове руйнування в житловому будинку. На рівні 7-9 поверхів заблоковані люди. Також в Подільському районі падіння уламків на територію гаражного кооперативу", - йдеться в повідомленні Кличка.

Варто зазначити, що спочатку Росія запустила з різних напрямків ракети в бік столиці України, а потім додалися й безпілотники. За даними військового оглядача Богдана Мирошникова, за 10 хвилин ворог, ймовірно, випустив близько 15 балістичних ракет, а саме, "Іскандер", "Циркон" та С-400.

Атака РФ на Київ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за останніми даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, в результаті атаки на Київ 2 липня кількість жертв сягнула 30 осіб. Відомо, що 91 людина зазнала поранень. Внаслідок ворожої атаки на Київ на каскаді озер Опечень в Оболонському районі, зокрема на озерах Кирилівському та Йорданському, стався витік нафтопродуктів.

Також ми писали, що авіаційний експерт Костянтин Криволап поділився, що Росія в Києві намагається повторити руйнування, які були здійснені у сирійському місті Алеппо. Криволап пояснив, що таким чином в Москві хочуть примусити Київ капітулювати. Експерт наголосив, що цього не станеться, "після таких атак стаємо більш войовничі і будемо боротися".

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