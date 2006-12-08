Ющенко закликає Черновецького переглянути тарифи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО переглянути житлово-комунальні тарифи в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам на загальних звітно-виборчих зборах Асоціації міст України та громад.

На погляд глави держави є резерви, які б можна було застосувати для того, щоб не робити такого великого підвищення цін на тарифи ЖКГ у столиці. «Що стосується комунальних тарифів, на мій погляд, вони є сьогодні занадто оптимістичними. Експерти засвідчують, що є ресурси, які не враховані під час проведення розрахунку кінцевих комунальних тарифів», - підкреслив Президент.

Саме тому, сказав В.ЮЩЕНКО, він акцентує увагу керівництва міста, і в першу чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на предмет повторного перерахунку тарифів.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО комунальні тарифи в Києві мають підвищитися з 1 грудня ц. р., в середньому, у 3,4 рази.