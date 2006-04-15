Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає селян активніше користуватися кредитними послугами.

На цьому він наголосив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

Зазначивши, що цього року на програми кредитування розвитку приватних господарств виділено 1 млрд. грн., у тому числі на пільгове кредитування забудовників – 55 млн. грн., також значні кошти підуть й на закупівлю нової техніки, В.ЮЩЕНКО сказав: “Я закликаю селян активніше користуватися послугами кредитних спілок, виробничих товариств, асоціацій, які повинні захищати вітчизняного виробника”.

За даними Президента, сьогодні цими товариствами охоплено лише 3% власників приватних селянських господарств, тоді як майже 80% селян взагалі нічого не знають про їхню діяльність. Тож, В.ЮЩЕНКО звернувся до кожного аграрія – бути активнішими у захисті своїх прав та користуватися усіма можливостями для розвитку господарств.

У свою чергу, наголосив Президент, керівники профільних міністерств та місцевих органів влади зобов’язані проводити велику роз’яснювальну роботу, аби до кожного селянина донести інформацію про можливості кредитування, лізингу, та іншої підтримки.

Також зазначивши, що 15% селян мріють про сімейну ферму, а кожен десятий хотів би займатися «зеленим туризмом», який тільки починає розвиватися в Україні, В.ЮЩЕНКО висловив думку, що вже прийшов час розробити відповідні державні програми і законопроекти, і що це - завдання для нової Верховної Ради.