У Тернополі чоловік убив двох синів

У Тернополі чоловік убив двох своїх синів, після чого покінчив життя самогубством.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся ДОЛІШНА, трагедія сталася 7 грудня на вулиці Протасевича. У квартирі правоохоронці після дзвінка сусідки виявили тіла двох братів, 1999 та 2001 р.н. із чисельними колото-різаними ранами та слідами удушення. Поруч лежали ножиці та молоток із слідами крові. 34-річного батька дітей з різаними ранами передпліччя та петлею з електрокабелю на шиї виявили у ванній кімнаті.

За словами сусідів потерпілих, мертві тіла чоловіка та дітей першою виявила мати, яку в шоковому стані після побаченого госпіталізували до обласного комунального психоневрологічного диспансеру. “Родичка самогубця стверджує, що її брат за життя неодноразово погрожував вбити дітей та покінчити життя самогубством. Саме це було причиною його недавнього лікування в психоневрологічному диспансері”, – розповіла Л.ДОЛІШНА. .

Прокуратурою міста Тернополя порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.