Черновецькому терміново потрібні 75 мільйонів

На погашення заборгованості Києва за газ виділено понад 90 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи рішення Київради про внесення змін до бюджету Києва на поточний рік.

“Вчора проголосували зміни до бюджету на 2006 р. До 15 числа ми проплатимо 94 млн. грн. До 76 млн. грн. ще слід врахувати неосвоєні в цьому році 32 млн. з листопада місяця, які треба було тільки перенаправити. Таким чином в нас 92 млн. 600 тис. буде використано в грудні місяці”, - сказав він.

Водночас А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що й цих коштів замало. “Ми будемо ще вишукувати мільйонів 75, щоб місяць закрити”, - повідомив він.

“Питання грудня і січня дуже складні. Поки я не склав собі в голові як з цього виходити. На наступному тижні я всі ці питання розгляну і зроблю план, баланс”, - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у документі рішення Київради, яке було вчора проголосовано депутатами, «Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.2005 №621/3082 «Про бюджет міста Києва на 2006 рік» передбачається виділили 76 млн. 345,7 тис. грн. на погашення заборгованості міста за спожитий ГАЗ. Зазначена сума коштів виділяється Головному управлінню палива, енергетики та енергозбереження як дотація на покриття витрат АК «Київенерго» та АК «Дарницька ТЕЦ», які виникли в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії діючим тарифам.

З 76 млн. грн. 35 млн. – це кошти, які передбачалися і не були використані цього року на встановлення в лікарнях Києва резервних джерел енергозабезпечення; 14 млн. 912,9 тис. грн. – різниця між сумами виділених та використаних субвенцій з міського бюджету районним на погашення заборгованості комунальних житлово-експлуатаційних організацій за послуги центрального опалення та гарячого водопостачання; 26 млн. 432,8 тис. грн. – кошти перевиконання загального фонду міського бюджету за І півріччя та 9 місяців поточного року.