Москва обіцяє не збільшувати ціну на газ для України

Найближчими роками ціна на газ для України збережеться на рівні 130 дол. за 1 тис. куб. м. При цьому наступного року поставки російського газу в Україну не передбачені, а баланс закриватиметься за рахунок середньоазіатського газу. Про це повідомив перший віце-прем`єр уряду Російської Федерації, голова Ради директорів ВАТ «Газпром» Дмитро МЕДВЕДЄВ, повідомляє «ПРАЙМ-ТАСС».

Він також зазначив, що «Газпром» має намір завершити перехід повністю на ринкові взаємовідносини з країнами ближнього зарубіжжя до 2008 року.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, ці взаємовідносини, безумовно, розвиватимуться за позитивним сценарієм, оскільки «у нас спільна історія і спільні інтереси».

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що перехід на ринкові відносини дозволить підвищити конкурентоспроможність країн ближнього зарубіжжя.

«Перехід на ринкові відносини, безумовно, болючий, але на благо, оскільки дозволить ефективно впроваджувати механізми енергозбереження і підвищувати конкурентоспроможність виробників цих країн», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня RosUkrEnergo і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки, згідно з яким у 2007 році на адресу «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менше 55 млрд. куб. м природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1 тис. куб. м.

У 2006 році Україна одержує газ за ціною 95 дол. за 1 тис. куб. м.