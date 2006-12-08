Якби вибори до Київради відбулися сьогодні (опитування)

У разі дострокових виборів до Київської міської ради БЮТ міг би набрати 41,5% голосів.

Такі дані опитування жителів столиці, проведеного Інститутом рефлексивних досліджень та спеціалізації на замовлення Всеукраїнського благодійного фонду "Українська скарбниця", передані агентству УНІАН.

Друге місце посів би Блок Віталія Кличка (15,0%), третє - Партія регіонів (9,9%). Долають прохідний бар’єр “Наша Україна” (6,6%), СПУ (3,7%), КПУ (4,6%). У Блоку Леоніда Черновецького шанси потрапити до Київради в разі повторних виборів є сумнівними, хоча кількість прихильників Блоку Черновецького серед тих, хто вирішив голосувати, і балансує на межі прохідного бар’єру (2,2%).

Певні шанси потрапити до Київради також мають Народний блок Литвина (2,0%), УНП (2,3%), Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” (1,4%).

Відповіді на запитання “Чи схвалюєте Ви діяльність фракцій в Київраді?” розподілилися наступним чином: фракція Блоку Юлії Тимошенко (45,0%), фракція Блоку Віталія Кличка (8,2%), фракція Партії регіонів (6,7%), фракція Блоку "Наша Україна" (5,7%), фракція Блоку Леоніда Черновецького (3,9%), фракція Соціалістичної партії України (3,3%), фракція Народного блоку Литвина (2,1%).

Серед відомих політиків кияни тією чи іншою мірою довіряють: Юлії Тимошенко - 52,8%, Віктору Ющенку - 33,2%, Олександру Морозу - 19,1%, Віктору Януковичу - 17,8%, Петру Симоненку - 14,2%, Наталії Вітренко - 9,1%.

У разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування на виборчі дільниці готові прийти понад 60% киян.

Головною метою опитування було з’ясування ставлення киян до місцевої і центральної влади.

За квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва віком від 18 років і старше, опитано 2004 особи. Квотування здійснювалося за районом проживання, статтю, віком та освітою респондентів. Похибка вибірки становить 2,2%.