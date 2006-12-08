Ющенко і Стельмах обговорили стан банківської системи країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у ході розмови голова НБУ поінформував главу держави про поточну макроекономічну ситуацію в Україні. В.СТЕЛЬМАХ також доповів Президентові про нинішню грошово-кредитну політику держави.

Співрозмовники обговорили сучасний стан банківської системи країни та її потенційні можливості.

В.ЮЩЕНКО та В.СТЕЛЬМАХ, окрім того, торкнулися теми включення банківських систем у реорганізацію загальнодержавних програм – зокрема це стосується сфер освіти, охорони здоров’я, житлово-соціального забезпечення, малого та середнього бізнесу. Президент також виступив з пропозицією виділення кредитів під гарантії місцевих рад.