Нацбанк доповів Ющенку про ситуацію на валютному ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив ситуацію на валютному ринку з першим заступником голови Національного банку України Анатолієм ШАПОВАЛОВИМ.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, у ході зустрічі обговорювалась ситуація на валютному ринку та дії НБУ у контексті її ефективної стабілізації.

Президента також поінформували про хід рекапіталізації банків і кроки, яких вживає НБУ з метою підвищення її ефективності.

А.ШАПОВАЛОВ доповів главі держави про стан справ щодо стабілізації національної валюти.

За його словами, на виконання доручення Президента Нацбанк провів нараду з комерційними банками, де було обговорено поточну ситуацію. «Ми визначили три робочі групи - по валютних, монетарних питаннях та банківському сектору. Зараз іде напрацювання нормативних актів, які ми, думаю, протягом тижня обговоримо і запропонуємо ті стратегічні цілі, що треба реалізувати для нормалізації ситуації», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.