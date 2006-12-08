Ющенко: Конституція потребує вдосконалення на референдумі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Конституція потребує подальшого вдосконалення і вважає, що до цього процесу мають долучитися представники не лише центральної влади та політичних сил, а й громадськості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні. На його переконання, нині йдеться про відчуття, коли щодо подібних речей в рамках порозуміння «можна формулювати відповідні робочі плани, комісії з залученням сил, які б демонстрували збалансований підхід до цієї теми і вирішувати це питання».

Водночас Президент нагадав, що два роки тому, під час прийняття змін до Конституції, «держава фактично стояла на межі громадянської війни – а відтак сьогодні не слід недооцінювати протистояння – не двох осіб, а мільйонів людей, яке могло на роки кинути Україну в відносини, що дорого б коштували і національній економіці, і політичній стабільності». Ситуацію, наголосив Президент, слід було виправляти в плані будь-яких компромісів, в тому числі, внесення змін до Конституції.

«У цьому сенсі я ні про що не жалкую», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. - Водночас, тепер, ми починаємо свідомо відноситися до змістовної частини новацій, внесених до Основного документу держави».

На думку Президента, нововведення не зробили відносини між гілками влади «більш гармонізованими та збалансованими».

Глава держави закликав усіх учасників політичного процесу взятися за вдосконалення Конституції публічно і врахувавши вже допущені помилки.

«Нація гіршого не зробить, якщо вона буде співучасником цього процесу, політичні сили не приведуть до гіршого тлумачення національних цілей і пріоритетів національних. Безумовно, я говорю і про інститут парламенту, і уряду, і Президента, і політиків, і громадськості. Саме тому мова референдуму засвідчує – це якраз та тема , яка стоїть на порядку денному», – наголосив В.ЮЩЕНКО.