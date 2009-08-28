Зовнішньоторгівельне сальдо в мінусі, але мінус у 15 разів менший

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя цього року становило 471,7 млн. дол. США проти 7 млрд. 68,7 млн. дол. у першому півріччі 2008 року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,98 (у I півріччі 2008 року - 0,84).

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, імпорт товарів і послуг до України за підсумками першого півріччя 2009 становив 22 млрд. 095,7 млн. дол. або 48,7% показника аналогічного періоду 2008 року, експорт – 21 млрд. 624 млн. грн. або 56,4%.

Експорт товарів становив 17 млрд. 330 млн. дол., імпорт – 19 млрд. 773,7 млн. дол., або 53,2% і 46,6%, відповідно, порівняно з показником I півріччя 2008 року. Негативне сальдо становило – 2 млрд. 443,7 млн. дол. (у першому півріччі 2008 року - також негативне 9 млрд. 836,6 млн. дол.).

Обсяги експорту послуг з України становили 4 млрд. 294 млн. дол., імпорту – 2 млрд. 322 млн. дол. або 75% і 78,6% проти показників першого півріччя 2008 року. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 1 млрд. 972 млн. дол. (у I півріччі 2008 року – 2 млрд. 767,9 млн. дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2008 році становило 13 млрд. 484,5 млн. дол. проти 7 млрд. 263,6 млн. дол. у 2007 році.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 18 млрд. 531,9 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 5 млрд. 047,4 млн. дол. проти відповідно 11 млрд. 321,9 млн. дол. негативного сальдо і 4 млрд. 058,3 млн. дол. позитивного в 2007 році.