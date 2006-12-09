Полоній-210 підлили Литвиненкові в чай

Британські слідчі дійшли попереднього висновку, що Олександр Литвиненко отруївся, випивши чаю, в який підлили полоній-210, пише газета The Daily Mail.

На думку поліцейських, радіоактивна речовина потрапила в організм колишнього співробітника ФСБ в барі готелю Millenium, де він обідав і пив чай із своїми знайомими Андрієм Луговим, Дмитром Ковтуном і Вячеславом Соколенком.

Незначні сліди зараження полонієм-210 виявлені у сімох співробітників бару, які, вірогідно, одержали свою дозу при спілкуванні з мийником посуду, який мив чашку Литвиненка. Луговий і Ковтун проходять обстеження. Про Соколенка достовірної інформації немає.

З огляду на ці обставини, місцеві фахівці проводять постійний радіологічний моніторинг Темзи, до якої змитий з чашки полоній міг потрапити через каналізацію. Поки в річці зараження не виявлено.

Лента.ру