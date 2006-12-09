У Києві діти народжуються швидше, ніж будуються школи

До початку наступного навчального року у Києві відкриють 7 нових шкіл.

Про це повідомила начальник Головного управління освіти та науки Київської міської державної адміністрації Лілія ГРИНЕВИЧ.

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської влади, за даними Л.ГРИНЕВИЧ, кількість дітей дошкільного віку в Києві зростає, і вже на 1 вересня у столиці прогнозують близько 7 тис. першокласників. Тому зараз перед КМДА гостро стоїть питання про будівництво нових шкіл, відзначила Л.ГРИНЕВИЧ, додавши, що 7 шкіл зараз знаходяться на етапі будівництва.