Час готуватися до весняних виборів у парламент

Народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що ініціатори створення нового правоцентристського політичного проекту мають бути готові навесні 2007 року до позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в ході XVI з’їзду УРП «Собор» в Києві.

М.КАТЕРИНЧУК сказав, що підтримує ідею створення нової правоцентристської політичної сили.

«Навесні ми маємо бути готові провести позачергові парламентські вибори», - сказав М.КАТЕРИНЧУК, додавши, що «наше місце - по одну сторону барикад». За словами депутата, об’єднавчий процес дасть нову якість альтернативі діючого курсу Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, лідер УРП «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО сьогодні на цьому з’їзді виступив з ініціативою створення нового правоцентристського політичного проекту, який має стати альтернативою двом іншим потужним політичним силам – БЮТ та Партії регіонів.

Сьогодні на XVI з’їзді він заявив, що «треба створити патріотичну силу, партію переможця наступних парламентських виборів». На думку А.МАТВІЄНКА, нова правоцентристська політична сила має набрати 20-25% на наступних парламентських виборах, а також висунути свого представника на наступних президентських виборах.