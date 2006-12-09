Мер Одеси критикує урядовців за загострення ситуації з теплопостачанням

Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ назвав великою помилкою спробу окремих членів чиновників в урядових кабінетах перенести відповідальність за нинішній стан справ з теплопостачанням на керівників міст.

Як передає кореспондент УНІАН, так мер прокоментував ситуацію, пов`язану з дводобовим припиненням теплопостачання великого міського житлового масиву Таїрова.

«З п`яти українських міст-мільйонників Одеса має найменші борги населення за спожитий газ», – нагадав мер журналістам. - Причому заявлений ВАТ «Одесагаз» борг відноситься до листопада, за який лише наступив час розраховуватись».

«Я вже не кажу про те, - наголосив Е.ГУРВІЦ, - що багатьом сім`ям непросто сплачувати рахунки, оскільки вартість газу дуже зросла. У цих умовах неможливо вимагати від жителів міст плату за ще не одержані послуги. Це неправильна позиція, яка лише посилюватиме проблему».

Мер висловив сподівання, що надалі уряд зробить кроки для встановлення контролю над ситуацією із забезпеченням теплопостачання в країні. Зі свого боку, запевнив Е.ГУРВІЦ, «органи місцевого самоврядування в Одесі і надалі робитимуть усе можливе для підтримки міської громади».

Міський голова нагадав, що «в минулому півріччі з міського бюджету виплачено більш як 67 мільйонів гривень для покриття різниці в тарифах». Але «це ненормально, коли постачальники газу вимагають гроші вперед», – підсумував Е.ГУРВІЦ.

Як повідомляв УНІАН, через зниження тиску газу в магістральному трубопроводі 6 грудня місцеві системи газопостачання почали автоматично відключатись. ВАТ «Одесагаз» зупинив подачу енергоносія в котельні «Південна-1» і «Південна-2», які обслуговують Південно-західний житловий масив міста. 8 грудня подачу тепла і води в будинки житлового масиву Таїрова відновлено.