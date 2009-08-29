Техогляд можна пройти тільки до Нового року

Техогляд для автомобілів непарних років випуску потрібно пройти до 15 грудня 2009 року.

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на керівника прес-служби департаменту ДАІ Ніну Хмелевську.

Для уникнення черг знову дозволено проводити ТО тим пунктам Техконтролю ДАІ, що було закрито у зв`язку з їх недостатньою техобладнаністю, роз`яснила Хмелевська.

Як відомо, в 2008 році МВС запланувало створити мережу приватних сертифікованих СТО, на яких власники авто могли б не тільки перевірити техстан, але і за необхідності усунути негаразди.

У ДАІ такої можливості не було, і якщо інспектор робив висновок, що машина несправна, водію доводилося знову їхати на СТО або давати хабар даїшнику.

Приватні СТО зосередилися у Києві і облцентрах. Багатьом автовласникам з сіл доводилося їхати в обласні центри, оскільки в їх районній ДАІ ТО проводити заборонили.

Щоб виправити ситуацію, МВС продовжило на півроку (до 1 липня 2010 року) термін ТО для авто непарного року випуску. Однак перенесення терміну ні до чого не призвело - техстанцій у глибинці не додалося.

У підсумку довелося повернутися до старої схеми, давши вказівку відновити роботу пунктів Техконтролю ДАІ до 8 вересня, заразом скасували і перенесення термінів ТО.

Хто продовжить їздити після цієї дати - штраф 340-425 грн. За даними ДАІ, поки що пройшли ТО лише 32% з тих, хто повинен це зробити - значить, знову неминучі черги.

Українська правда