Повернення з небуття (список)

Сьогодні в Івано-Франківському художньому музеї відкрилася виставка “Повернення з небуття”.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлено 8 відреставрованих у Львові ікон ХVІ-ХІХ століть. Зокрема, ікони “Благовіщення” (ХVІІ ст.), “Спас на престолі” (ХVІІ ст.), “Великомученик Дмитрій” 1843 р., “Стрітення” ХVІ ст., “Благовіщення” ХVІ ст., “Апостоли” 1735 р., “Диявольські двері з зображенням Архангела Михаїла” ХІХ ст.

Водночас працівники Івано-Франківського обласного художнього музею виставили на огляд відвідувачів шість старовинних ікон і дві скульптури, які потребують реставрації з метою пошуку меценатів їх реставрації.

Ця мистецька акція відбувається за підтримки голови облдержадміністрації Романа ТКАЧА, голови обласної ради Ігоря ОЛІЙНИКА та міського голови Івано-Франківська Віктора АНУШКЕВИЧУСА. Кожен з названих керівників взявся сьогодні за власний кошт відреставрувати по одній старовинній іконі. Зокрема, Р.ТКАЧ фінансуватиме реставрацію ікони вівтаря кінця 18 ст. “Розп’яття з пристоячими”. В сьогоднішній акції взяв участь народний депутат України Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, банкіри, меценати та духовенство.

Довідка УНІАН. Івано-Франківський обласний художній музей розташований у костелі Найсвятішої Діви Марії непорочного зачаття, святих Андрія та Станіслава (освячений 1703 р). Тут була усипальниця сім’ї засновника Івано-Франківська графа Андрія Потоцького, яку в радянські часи було зруйновано.