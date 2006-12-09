Де краще перепоховати Степана Бандеру?

Конгрес українських націоналістів Прикарпаття наполягає на створенні Пантеону Героїв у Києві, де буде перепоховано прах провідника ОУН Степана Бандери.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної організації Конгресу українських націоналістів.

У своєму зверненні до міського голови Калуша Ігоря НАСАЛИКА представники Калуських міської та районної організацій КУН нагадали меру про те, що наближається 100-річний ювілей провідника ОУН С.Бандери.

Водночас вони підтримують ідею Президента України про створення Пантеону Героїв в Києві, тоді як міський голова Калуша наполягає на спорудженні Пантеону у Калуші.

В зверненні йдеться про те, аби на сесії міської ради “прийняти рішення щодо проголошення 2009 року роком Степана Бандери, присвоїти ім’я Степана Бандери одному з кращих освітніх закладів міста – Калуській гімназії, перевидати праці провідника ОУН та розповсюдити їх серед навчальних закладів та бібліотек”. А заодно “долучитись до ремонту музейного комплексу Степана Бандері у його рідному селі Старий Угринів, взяти участь в оновленні експозиції музею, сприяти у ремонті дороги, яка сполучає місто Калуш та Старий Угринів, встановити у райцентрі інформаційні щити (банери) про музей провідника”.

У відповідь мер Калуша І.НАСАЛИК зазначив, що й надалі наполягатиме на своїй ідеї щодо створення такого Пантеону у Калуші. За його словами, ”місто активно співпрацює з Міністерством закордонних справ та Секретаріатом Президента України і жодних заперечень з їх боку не було”. І.НАСАЛИК зазначив, що до нього телефонують українці з Канади, США, Австралії з пропозиціями щодо фінансування майбутнього Пантеону Героям саме у Калуші.

Довідка УНІАН. І.НАСАЛИК нещодавно заявив про свою готовність перевезти прах Степана Бандери з Мюнхену в Україну, якщо цього не зробить Віктор ЮЩЕНКО. Екс-нардеп задекларував, що особисто готовий, “як фізична особа