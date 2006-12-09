Розпочався Перший чемпіонат України з ”Що? Де? Коли?”

Сьогодні в Алчевську Луганської області відкрився Перший чемпіонат України з гри «Що? Де? Коли?».

Як передає кореспондент УНІАН, у чемпіонаті беруть участь кращі команди з Києва, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Луганська, Кіровоградської області, Донецької області, Рівного, Миколаєва, Запоріжжя, Сімферополя, Вінниці.

Організаторами чемпіонату виступили Ліга українських клубів, Луганський обласний молодіжний клуб знавців «Ерудит», Алчевська міська рада.

В Алчевську команди впродовж двох днів відіграють близько 100 запитань, які було підготовлено спеціально для чемпіонату.