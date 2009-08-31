Президент Колумбії підхопив грип A/H1N1

Колумбійське міністерство соціального захисту заявило про виявлення у президента країни Альваро Урібе вірусу грипу A/H1N1, повідомляє Associated Press.

За словами міністра соцзахисту Дієго Палаціо (Diego Palacio), 57-річний колумбійський лідер не перебуває в групі ризику, і його випадок "розвивається задовільно". Він проходить обстеження в своїй резиденції.

Урібе відчув нездужання у п`ятницю під час зустрічі латиноамериканських лідерів в Аргентині. У суботу у президента Колумбії був виявлений небезпечний вірус.

Влада Колумбії вже зв`язалася з учасниками саміту, з якими Урібе міг контактувати.

До складу Союзу південноамериканських націй, нагадує РІА “Новости”, входять 12 держав Південної Америки: Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Гайана, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу, Сурінам, Уругвай і Чилі.

14 серпня повідомлялося, що президент Еквадору Рафаель Корреа "проходить медичне обстеження на наявність вірусу A/H1N1" після того, як захворіли шеф його безпеки та міністр з координації політики.