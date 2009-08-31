УАПЦ хоче увійти до Вселенського Патріархату на правах автономії
Звернення ухвалив Архієрейський Собор
Українська автокефальна православна церква заявила про прагнення увійти до складу Вселенського Патріархату на правах автономії.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Патріархії УАПЦ, по це йдеться у зверненні до Архієпископа Константинопольського та Нового Риму, Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ, ухваленому на Архієрейському Соборі УАПЦ. Предметом розгляду Собору стала церковно-конфесійна ситуація в Україні, що склалася після візиту Патріарха Московського і всієї Русі, а також актуальні проблеми життя УАПЦ.
У зверненні до Вселенського Патріарха йдеться, що церковне розділення в Україні відбулося “внаслідок кризи церковної свідомості, що відійшла від ідеалу християнського універсалізму”. Відповідно єпископат УАПЦ просить Вселенського Патріарха не лише молитися за лікування розколу в Україні, а й надати ліки, що “зможуть зцілити рани на тілі Української Церкви”.
“Єпископат Української Автокефальної Православної Церкви знову засвідчує перед лицем Матері-Церкви, що заради виходу зі штучної канонічної ізоляції та відновлення співпричастя зі вселенським православ’ям наша Церква готова та прагне увійти до складу Вселенського Патріархату на правах автономії. Хоча здобуття автокефалії було й залишається стратегічною метою українського автокефального руху, для подолання розколу ми також готові йти на значні поступки, жертвуючи своїми власними інтересами заради загального блага Церкви”, – йдеться у зверненні. Відтак учасники синоду звернулися до Патріарха ВАРФОЛОМІЯ з проханням активізувати діалог та розглянути можливі компромісні варіанти вирішення українського церковного питання.
Також вони закликали Вселенського Патріарха розробити та здійснити цілісну богословсько-церковну програму, спрямовану на утвердження в Україні кафолічності церковної свідомості.
Звернення підписали Митрополит Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ МЕФОДІЙ, митрополит Галицький АНДРІЙ, митрополит Вінницький і Брацлавський РОМАН, архієпископ Уманський ІОАНН, архієпископ Крефальда і Бона ПЕТРО, архієпископ Львівський МАКАРІЙ, архієпископ Дрогобицький і Самбірський ФЕОДОСІЙ, єпископ Черкаський і Кіровоградський ІЛАРІОН, єпископ Фастівський, вікарій Київської єпархії МИХАЇЛ, єпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР.