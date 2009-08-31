УАПЦ хоче увійти до Вселенського Патріархату на правах автономії

Українська автокефальна православна церква заявила про прагнення увійти до складу Вселенського Патріархату на правах автономії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Патріархії УАПЦ, по це йдеться у зверненні до Архієпископа Константинопольського та Нового Риму, Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ, ухваленому на Архієрейському Соборі УАПЦ. Предметом розгляду Собору стала церковно-конфесійна ситуація в Україні, що склалася після візиту Патріарха Московського і всієї Русі, а також актуальні проблеми життя УАПЦ.

У зверненні до Вселенського Патріарха йдеться, що церковне розділення в Україні відбулося “внаслідок кризи церковної свідомості, що відійшла від ідеалу християнського універсалізму”. Відповідно єпископат УАПЦ просить Вселенського Патріарха не лише молитися за лікування розколу в Україні, а й надати ліки, що “зможуть зцілити рани на тілі Української Церкви”.

“Єпископат Української Автокефальної Православної Церкви знову засвідчує перед лицем Матері-Церкви, що заради виходу зі штучної канонічної ізоляції та відновлення співпричастя зі вселенським православ’ям наша Церква готова та прагне увійти до складу Вселенського Патріархату на правах автономії. Хоча здобуття автокефалії було й залишається стратегічною метою українського автокефального руху, для подолання розколу ми також готові йти на значні поступки, жертвуючи своїми власними інтересами заради загального блага Церкви”, – йдеться у зверненні. Відтак учасники синоду звернулися до Патріарха ВАРФОЛОМІЯ з проханням активізувати діалог та розглянути можливі компромісні варіанти вирішення українського церковного питання.

Також вони закликали Вселенського Патріарха розробити та здійснити цілісну богословсько-церковну програму, спрямовану на утвердження в Україні кафолічності церковної свідомості.

Звернення підписали Митрополит Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ МЕФОДІЙ, митрополит Галицький АНДРІЙ, митрополит Вінницький і Брацлавський РОМАН, архієпископ Уманський ІОАНН, архієпископ Крефальда і Бона ПЕТРО, архієпископ Львівський МАКАРІЙ, архієпископ Дрогобицький і Самбірський ФЕОДОСІЙ, єпископ Черкаський і Кіровоградський ІЛАРІОН, єпископ Фастівський, вікарій Київської єпархії МИХАЇЛ, єпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР.