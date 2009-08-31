Перший етап поділу газового бізнесу Україна вже пройшла?

Перший етап поділу газового бізнесу в Україні, включаючи бухгалтерський і юридичний поділ сфер діяльності, вже пройдено.

Про це заявив заступник міністра палива і енергетики України Сергій ПАВЛУША в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№32 (760) 29 серпня - 4 вересня 2009 року), коментуючи реформування НАК «Нафтогаз України» відповідно до зобов`язань перед Європейським Союзом.

Він відзначив, що формально вимога Єврокомісії про поділ бізнесу в цій сфері вже виконано: видобутком займається ДК «Укргазвидобування», ГАТ «Чорноморнафтогаз» і ВАТ «Укрнафта», транспортуванням газу — ДК «Укртрансгаз», розподілом по регіональних мережах - колишні обл- і міськгази, об`єднані в компанію «Нафтогазмережі».

«Є ще холдинг — НАК «Нафтогаз України», з яким укладено контракти на закупівлю газу та його транзит. І якщо мова йтиме про повний поділ цієї компанії, то доведеться приймати рішення про ці довгострокові контракти, принаймні транзитні. До того ж «Нафтогаз» має кредитні зобов’язання. Однак усі ці проблеми можна розв’язати. Через це пройшли практично всі західні компанії», — підкреслив С.ПАВЛУША.

При цьому він відзначив, що «Юридичні інструменти для цього існують, у тому числі створені в процесі реформування провідних компаній Німеччини, Франції і багатьох інших. Інша річ, що західноєвропейські компанії не мають такого соціального навантаження, як НАК «Нафтогаз України». За великим рахунком, ця компанія повинна працювати як комерційна компанія в ринковому середовищі».

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 2009 року НАК «Нафтогаз України», відповідно до статуту компанії і за узгодженням з Міністерством палива і енергетики України, завершила створення ДП «Нафтогазмережі».