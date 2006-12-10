У Криму виберуть кращих Діда Мороза, Снігуроньку і свиню року

У наступні вихідні в Євпаторії пройде республіканський фестиваль-конкурс "Санта Клаус відпочиває - на арені Дід Мороз", під час якого буде вибрано кращих Дід Мороза і Снігуроньку.

Крім того, на конкурсі планується визначити "свиню" року (за східним календарем, 2007 рік - рік свині).

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори фестивалю, поборотися за звання Діда Мороза, Снігуроньки і "свині" року можуть всі бажаючі - вік учасників не обмежений. Обов`язковою умовою для участі у фестивалі-конкурсі є наявність гриму і сценічного костюма (костюми можуть бути виконані з будь-якого матеріалу), а також уміння інтерактивно спілкуватися з публікою.

У рамках фестивалю заплановано проведення карнавальної ходи центральними вулицями Євпаторії. Крім того, всі, кому пощастить потрапити на республіканський фестиваль-конкурс "Санта Клаус відпочиває - на арені Дід Мороз", побачать найбільшу "танцюючу ялинку" і найвищого українського Діда Мороза.

Засновники фестивалю - Міністерство культури АРК, Республіканський науково-методичний центр народної творчості, міськвиконком Євпаторії і Євпаторійський міський центр дозвілля.

Цілі і завдання фестивалю-конкурсу - "затвердження і збагачення культурної самобутності", відродження народних традицій зустрічі Нового року, створення масового мальовничого видовища, а також розвиток творчого потенціалу культпрацівників і учасників художньої самодіяльності.