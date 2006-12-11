Черновецький виніс догану директору стоматологічної клініки

Директору комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка» Анатолію КРУТЮ оголошено догану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, мер міста Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виніс догану А.КРУТЮ у зв`язку з відмовою комунального підприємства надати матеріали для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності поліклініки, яка проводиться на підставі розпорядження КМДА від 4 жовтня поточного року.

Як зазначається у відповідному документі, дисциплінарне стягнення застосовано “за грубе порушення трудових обов`язків у вигляді невиконання вимог заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ щодо надання матеріалів для здійснення перевірки”.

А.КРУТЯ також попереджено, що у випадку ненадання комісії необхідних матеріалів і протидії проведенню перевірки фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства винні у цьому посадові особи будуть притягнуті до відповідальності в установленому порядку.