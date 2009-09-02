Дружина Шеви прочісує центр Києва у пошуках житла (фото)

Дружина Андрія Шевченка модель Крістен Пазік прибула до Києва, де, принаймні, упродовж двох років гратиме її чоловік. З двома синами - 4-річним Джорданом та 2-річним Крістіаном - вона поки поселилася в готелі "Хайятт". Андрій же живе в номері на базі "Динамо". Про це пише "Блік".

Крістен Пазік вирішила не чекати, поки її чоловік візьметься за пошуки помешкання, й сама відправилася на зустріч з ріелторами. 31-річна білявка півдня прочісувала центр міста у пошуках підходящої квартири. Крістен вже подивилася квартири на Рейтарській, Шовковичній і Банковій.

За мамою "хвостиком" їздили й малі Шевченки - Джордан та Крістіан. А супроводжували зіркову родину одразу декілька помічників, включаючи няню.