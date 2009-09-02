У Верховній Раді відслужили молебень

У Верховній Раді України відправили молебень перед початком осінньої сесії парламенту.

Про це повідомляє офіційний сайт Української православної церкви.

«Відкриття чергової сесії Верховної Ради України розпочалося 1 вересня з молитви у парламентському Свято-Володимирському храмі. Облаштували його понад півтора роки тому. Регулярно двічі на тиждень настоятель храму священик Віктор ЯЦЕНКО звершує тут Божественну літургію. Цього дня після богослужіння помолилися за тих, хто працює у вищому законодавчому органі влади», - зазначається у повідомленні.

Очолив молебень повноважний представник Української Православної Церкви у Верховній Раді України архієпископ Львівський і Галицький АВГУСТИН: «Треба дати благословення Боже на діяльність тих, хто працює у Верховній Раді, щоб вона була конструктивною, плідною, корисною для українського народу і держави нашої».

Владика закликав усіх помолитися, і не лише цього дня, а й завжди, щоб у Верховній Раді панував мир та порозуміння.