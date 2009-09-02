Держава стане співвласником стадіонів у Харкові та у Львові

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту набуде право на володіння частиною майна харківського стадіону "Металіст" та стадіону у Львові, що будується до Євро-2012, після введення цих арен в експлуатацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, така умова зазначена в інвестиційних угодах між Мінспорту та органами місцевого самоврядування, які є сьогодні власниками арен.

З метою забезпечення своєчасного введення в експлуатацію обох стадіонів, зазначається в повідомленні, Кабінет міністрів України прийняв рішення підтримати їх підготовку за рахунок коштів держбюджету. Відповідні зміни раніше було внесено до Державної цільової програми з підготовки та проведення Євро-2012.

Так, державна підтримка реконструкції "Металіста" становитиме 206,6 млн. грн. Завдяки цьому, харківська арена буде введена в експлуатацію до кінця 2009 року.

Державне фінансування робіт з будівництва нового стадіону у Львові здійснюватиметься протягом двох років. У 2009 році арена буде профінансована на суму 100 млн. грн., наступного року з держбюджету передбачається направити 200 млн. грн.

Обидва стадіони сьогодні є об’єктами комунальної власності – Львівської міської ради та Харківської обласної ради відповідно.

Згідно затвердженого урядом Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду для підготовки до Євро-2012, будівництво та реконструкція стадіонів комунальної власності за рахунок коштів державного бюджету може здійснюватися виключно на підставі інвестиційних договорів між Мінспорту як центральним органом виконавчої влади та відповідними органами місцевого самоврядування, які є власниками комунальних стадіонів. При цьому, до інвестиційних договорів обов’язково повинні бути включені умови щодо формування за рахунок майна, створеного в результаті використання коштів Стабфонду, частки держави у статутному капіталі стадіонів.

На виконання зазначеної норми Міністерством були розроблені проекти відповідних інвестиційних договорів, які Кабмін схвалив 31 серпня на своєму засіданні. Того ж дня вони були підписані усіма договірними сторонами.

Після введення харківського стадіону "Металіст" (2009 рік) та стадіону у Львові (2010 рік) в експлуатацію, частка їх у статутному капіталі, що відповідатиме обсягам державної підтримки, управлятиметься Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.