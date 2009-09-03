Україна і Росія добудують Хмельницьку АЕС

Росія та Україна до кінця вересня підготують свої версії міжурядової угоди щодо співпраці з добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом» із посиланням на генерального директора відособленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» (підрозділ НАЕК «Енергоатом») Володимира БРОННІКОВА, який 28 серпня представляв українську сторону на переговорах у Москві.

Як повідомив В.БРОННІКОВ, на початку жовтня сторони почнуть узгоджувати проект документа й до кінця місяця подадуть його на засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва.

В.БРОННІКОВ зазначив, що в ході переговорів у Москві українська сторона запропонувала закріпити в міжурядовій угоді участь українських підприємств у проекті добудови Хмельницької АЕС. Зокрема, планується задіювати українські підприємства в проектувальних роботах - із можливим залученням російських проектних організацій. А також використовувати турбоустановку, комплекс автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) українських виробників та інше обладнання в узгоджених обсягах.

Крім того, українська сторона пропонує закріпити в угоді, що виконання ремонтно-відновлювальних і будівельно-монтажних робіт також повинне вестися українськими підприємствами. Виконання повного обсягу пуско-налагоджувальних робіт і введення об`єкту в експлуатацію українські виробники здійснюватимуть за участю спеціалізованих організацій Російської Федерації.

Водночас, зі свого боку Україна зобов`язується нести відповідальність за якість і терміни виконання вищеперелічених робіт.

Як повідомляв УНІАН, переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройэкспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройэкспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго ухвалило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройэкспорта», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС у Росії.

З метою реалізації проекту, 18 лютого 2009 р. Кабінет міністрів прийняв постанову №118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го й 4-го енергоблоків ХАЕС». У ній чітко визначено тип реакторної установки й замовник будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощено процедуру закупівлі основного обладнання й проектування нових енергоблоків - у одного постачальника.