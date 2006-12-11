Кабмін затвердив квоти на експорт зерна до 30 червня 2007 року

Кабінет Міністрів України затвердив квоти на експорт зерна до 30 червня 2007 року.

Текст відповідної постанови (№1701 від 8 грудня 2006 р.) розміщено на офіційному сайті уряду.

У доповненні 1 до постанови Кабміну №1701 затверджено обсяги квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт яких підлягає ліцензуванню до 30 червня 2007 р.

Зокрема, експортна квота до 30 червня 2007 р. на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін) (окрім полби) становить 3 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудзу - 500 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.

Наголошується, що митне оформлення полби і насіннєвого жита здійснюється на підставі листу-роз`яснення Мінагрополітики.

Постанову підписав прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, вона набуває чинності з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою №1364 від 28 вересня 2006 р. ввів ліцензування експорту зерна.

11 жовтня уряд прийняв постанову про квотування експорту зернових. До 31 грудня 2006 р. експортні квоти встановлені в обсягу: пшениця і суміш пшениці та жита (меслін) - 400 тис. тонн, ячмінь - 600 тис. тонн, кукурудза - 100 тис. тонн, жито - 3 тис. тонн.