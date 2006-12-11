У Києві відбудеться презентація спеціального друкованого числа “Потяг 76”

У середу 13 грудня о 19:00 у книгарні-кав’ярні “Бабуїн” (вул.Б.Хмельницького, 39) за підтримки Польського інституту відбудеться Презентація спеціального друкованого числа “Потяг 76” – найкраще з сучасної польської літератури.

Друковане число часопису “Потяг 76” (www.potyah76.org.ua), що теж має назву “Потяг до Польщі” – збірка найкращих текстів польських письменників, які публікувалися в електронній версії “Потяга” протягом 2005-2006 років.

Презентувати Польщу будуть патріарх польської поезії Богдан Задура та володар численних літературних нагород Даріуш Сосніцький. Їх зустрічатимуть культові українські поети Сергій Жадан та Андрій Бондар. Особливий музичний гість презентації – гурт “Очеретяний кіт”. Провідник – Сашко Бойченко (редактор часопису “Потяг 76”).