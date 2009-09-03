Спіймали продавців "прослушки"

СБУ в Миколаївській області припинила діяльність двох підприємців, які незаконно збували спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-групі Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, правопорушники продавали відеокамери, призначені для прослуховування і прихованої відеозйомки, замасковані під датчики руху в магазинах.

Стосовно правопорушників складено адміністративні протоколи.

Рішенням Центрального районного суду м. Миколаєва ці підприємці визнані винними в незаконному зберіганні спеціальних технічних засобів і притягнуті до відповідальності за ст. 195-5 (незаконне придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших способів негласного отримання інформації) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність за цією статтею передбачає конфіскацію спеціальних технічних засобів і штраф.