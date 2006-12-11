Бродський: розпочалася комбінація по вкраденню аеропорту “Жуляни”

Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ припускає, що винесення на завтрашню сесію Київради питання про затвердження «Стратегічної концепції подальшої роботи і розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни»)» є спробою отримати контроль над землею аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав cьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я вам сто відсотків даю, що розпочалася комбінація по вкраденню», - сказав він. Водночас він додав, що це його особиста версія, і він як депутат міськради має право на цю версію.

Як зазначається в документі, розданому на прес-конференції прес-службою М.БРОДСЬКОГО, концепція за своєю формою та змістом не є концепцією розвитку: у документі подано застарілу інформацію про стан аеропорту, не проаналізовано різноманітних варіантів розвитку підприємств, наведено чимало загальних фраз. Очевидно, зазначається в інформації прес-служби М.БРОДСЬКОГО, що метою схвалення так званої «концепції» є отримання згоди Київради на створення нової юридичної особи у формі ЗАТ (аеропортовий бізнес – комплекс «Жуляни»).

На пропозицію внести у проект рішення Київради пункт про те, що інвестор в новоутвореному ЗАТ вибиратиметься на конкурсних засадах, апарат КМДА відповів відмовою, зазначили у прес-службі.

Активи КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)» складаються з будівель, споруд і іншого майна, що оцінюється приблизно в 10 млн. дол.

Крім того, у користуванні комунального підприємства перебуває 277 га землі. У випадку ухвалення згаданого рішення Київради так званий «інвестор», внісши у статутний фонд новоутвореного ЗАТ 10 млн. дол., отримає фактичний контроль над аеропортом і найголовніше – контроль над землею аеропорту, стверджує М.БРОДСЬКИЙ. Він припускає, що в подальшому буде прийнято рішення про перенесення аеропорту за межі кільцевої дороги Києва, а на нинішній території аеропорту розгорнеться житлове будівництво.

За наявною у М.БРОДСЬКОГО інформацією, інвестором вказаного проекту виступить структура, близька до бізнесмена Андрій ІВАНОВА, який діятиме за домовленістю з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Доказом реалізації цього плану, за словами М.БРОДСЬКОГО, є призначення на вересневій сесії Київради генеральним директором КП «Міжнародний аеропорт «Київ» («Жуляни»)» Сергія НИКИФОРОВА, який є людиною А.ІВАНОВА.

Показово, відзначає прес-служба М.БРОДСЬКОГО, що призначення відбулося на підставі листа тодішнього голови фракції БЮТ Київради Віктора МАНЖУРИ.