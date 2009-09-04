Подорожчання транзиту газу є необхідним

Провідний експерт енергетичних програм Українського центру ім. Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що підвищення ставки транзиту російського газу є необхідною умовою для забезпечення рівня надійності газотранспортної системи (ГТС) України.

Таку думку В.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

«Заяви представників НАК «Нафтогаз України», а також прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підвищення в 2010 році транзитної ставки для транспортування російського газу є повністю коректними», - сказав він.

При цьому В.ОМЕЛЬЧЕНКО додав, що такі заяви цілком відповідають умовам контракту «Про обсяги і умови транзиту російського природного газу територією України на період з 2009 по 2019 роки».

Так, за його словами, в 2009 році транзитна ставка визначена в 1,7 дол. США за тис. куб. м на 100 км, а з 2010 року вона має становити 2,04 дол. за тис. куб. м на 100 км плюс паливна складова на перекачування газу близько 0,7 дол.

«Таке підвищення транзитної ставки є необхідною умовою для забезпечення рівня надійності газотранспортної системи України», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий обсяг газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

Після цього ряд ЗМІ повідомили, що в обмін на зниження обсягу постачань Ю.ТИМОШЕНКО нібито запропонувала «певну знижку в тарифі на транспортування природного газу територією України».

3 вересня прем`єр-міністр спростувала інформацію про зниження в 2010 році транзитної ставки. «З 1 січня істотно підвищується вартість транзиту російського газу територією України до Європи. По суті справи, це за всі 18 років буде перше достатньо істотне підвищення – на 65-70% залежно від того, якою буде ціна на нафту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

ВАТ «Газпром» прогнозує зростання вартості транзиту газу територією України в 2010 році на 50-58% порівняно з поточним роком – до 2,56-2,7 дол. за тис. куб. м на 100 км - і також з посиланням на рівень нафтових цін. «Тариф на транспортування газу територією України визначається за формулою, закладеною у контракті. Залежно від цін на нафту..."