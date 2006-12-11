У барі ”Два капітани” кількома ударами ножа убили бармена

У сімферопольському барі "Два капітани", що розташований на одній з багатолюдних вулиць кримської столиці, убито бармена і здійснено спробу підпалу.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, сьогодні вранці співробітник бару "Два капітани", відкривши розважальний заклад, побачив, що значна частина приміщення вигоріла, крім того, в барі було виявлено труп бармена з численними ножовими пораненнями.

За інформацією О.ДОМБРОВСЬКОГО, слідчо-оперативна група працювала на місці події цілий день. За словами начальника ЦГЗ, щодо скоєного висунуто найрізноманітніші версії. "Версії - найрізномінітніші: особиста неприязнь (бар працює до останнього клієнта - конфлікт, який міг виникнути в барі, і спричинив смерть), бізнес тощо, - сказав начальник Центру громадських зв`язків кримської міліції. - Також з`ясовується причина займання приміщення".

Бар "Два капітани", в основному, відвідує так звана "неформальна молодь", прихильники альтернативної музики.