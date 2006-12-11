Голова ФДМУ сподівається невдовзі забрати суднобудівний завод у братів Чуркіних

Голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК у черговий раз висловила надію на швидке повернення Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ) у держвласність і відновлення контролю з боку Фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЧСЗ, про це вона повідомила сьогодні на відкритій робочій нараді з представниками Миколаївської обласної ради.

Головною темою наради став Чорноморський суднобудівний завод, приватизований у 2003 році бізнесменами Ігорем і Олегом ЧУРКІНИМИ, який згодом несподівано потрапив у «чорний список» підприємств, що підлягають реприватизації.

В.СЕМЕНЮК зазначила, що на заводі відсутнє завантаження, зберігається заборгованість із зарплати й до Пенсійного фонду, що свідчить про невиконання власниками інвестиційних зобов`язань.

Як повідомила прес-служба ЧСЗ, 10 жовтня ц.р. було опубліковано звіт, у якому зазначено, що 7 із 9 інвестиційних зобов`язань, зафіксованих у договорі купівлі-продажу 90,25% акцій «ЧСЗ» ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф» від 7 жовтня 2003 р. виконані повністю, а для двох ще не наступив термін виконання.

Зокрема, в частині погашення заробітної платні робітникам «ЧСЗ» і перед Пенсійним фондом відсоток виконання становить близько 700% (за зобов`язаннями необхідно було заплатити 11,459 млн. грн., а фактично виплатили 79,778 млн. грн.), а погашення простроченої заборгованості за кредитами комерційних банків зроблено на 130% (необхідно було погасити 13,5 млн. грн., а фактично - 17,375 млн. грн.), що підтверджується актами перевірок ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2006 р. Одеський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Миколаївської області у справі про визнання недійсним договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Чорноморський суднобудівний завод" (ЧСЗ, м. Миколаїв) за позовом прокурора Миколаївської області на користь Фонду держмайна України до ВАТ «Миколаївська малотоннажна верф». Апеляційна скарга Фонду держмайна України і апеляційне подання прокурора Миколаївської області залишені без задоволення.

Довідка УНІАН. «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові казани, механізми й суднове устаткування.

Більш ніж 80% продукції ЧСЗ експортується.

За даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, до кінця 2005 року 35,96% акцій ЧСЗ належало ВАТ “Миколаївська малотоннажна верф”, 60,14% - “Шиппінг Текнолоджі Лімітед” (Канада). Підприємство контролюється підприємцями Ігорем і Олегом ЧУРКІНИМИ.