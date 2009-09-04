Рекордну виручку принесло Голлівуду літо-2009

Літо 2009 року стало для голлівудських студій рекордним за касовими зборами - їх виручка, як пише у п`ятницю Variety, склала 5,8 мільярда доларів.

Найбільше приніс, як і передбачалося, "Гаррі Поттер і Принц-напівкровка": він один зібрав майже мільярд, а точніше - 907,7 мільйона доларів, з яких 613 припало на міжнародний прокат. Як висловився представник російського прокатника "Каро-фільм" перед московською прем`єрою, "немає сенсу говорити про кризу, коли йдеться про Гаррі Поттера".

Друге місце займає мультфільм "Льодовиковий період 3: ера динозаврів". У міжнародному прокаті пригоди білки з горішком виявилися навіть більш затребуваними, ніж пригоди тинейджерів з чарівними паличками, і зібрали 640 мільйонів доларів. Підсумкова цифра разом з виручкою у США - 833,4 мільйона доларів. За ним з невеликим відривом йдуть "Трансформери 2" (829,2 мільйона доларів).

Таким чином, цього літа, незважаючи на кризу, був побитий рекорд літа-2007, коли в прокат виходили чергові "Пірати Карібського моря", "Людина-павук", "Шрек" і перші "Трансформери". Варто окремо відзначити, що всі три призові місця в турнірній таблиці зайняли картини з порядковим номером у назві: шостий "Гарі Поттер", третій "Льодовиковий період", другі "Трансформери".

Важливо також, що в десятці лідерів цілих два мультфільми: крім "Льодовикового періоду", в ній на п`ятому місці фігурує "Вгору!" з виручкою в 446 мільйонів доларів.

Збори усередині Америки також перевищили результати 2007 року, правда, не на сім відсотків, як міжнародну виручку, а всього на один відсоток.

РІА "Новости"