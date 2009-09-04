Москаль: «Башмаки» і «Сейлем» живі - вони проникли в бізнес та політику

Начальник Головного управління МВС України в Криму – заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ переконаний, що злочинці, які стали сьогодні респектабельними депутатами і бізнесменами, мають бути покарані за свої злодіяння.

Про це Г.МОСКАЛЬ заявив в інтерв`ю тижневику «Левый берег».

Так, порівнюючи нинішню ситуацію в Криму з 2000 роком, коли він залишив посаду начальника ГУ МВС, він сказав: «Коли я залишав Крим, нікого не було – багато повтікали, стосовно багатьох були плани «документувати», багато хто «сидів» у слідчому ізоляторі й чекав своєї долі. Але сталося так, як сталося. У який спосіб і як вони обілили себе, це вже тема іншої розмови і не для сторінок друкованого видання, а зараз треба просто відновити соціальну справедливість, і кожен має бути покараний за свої злодіяння».

На питання, наскільки зараз активні злочинні угруповання «Башмаки» і «Сейлем», Г.МОСКАЛЬ сказав, що «вони зараз поступово притихли, але у мене основне питання до них не як до сьогоднішніх респектабельних депутатів і бізнесменів, а як до членів злочинних угруповань, які вистріляли тисячу безневинних людей і брали участь у всіх цих вибухах-розстрілах та інших кримінальних розборках, які були в 90-ті роки. Напевно ж, у кожного із загиблих залишилися матері, брати, діти, і вони теж чекають справедливості й відплати з боку держави. А вбивали і бізнесменів, і керівників, підірвали першого віце-прем`єра автономії. Розстрілювали по 8–10 чоловік. Я думаю, що за це треба відповісти».

За словами начальника кримської міліції, за цими фактами порушено кримінальні справи. А згідно з чинним законодавством, у тих випадках, де передбачається довічне ув’язнення, термінів давності немає, а за розстрільними статтями, як, наприклад, вбивство на замовлення, скрізь передбачені довічні ув’язнення. «А оскільки термінів давності немає, поле для роботи дуже велике, треба засукувати рукави і братися за старі справи. А старі справи – це якраз ключ до тих, хто припудрився, прилизався, намазав волосся бріоліном і тому подібне», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, угруповання «Башмаки» і «Сейлем» існують і сьогодні, «але їхні інтереси вже набагато вище – це бізнес, просування своїх людей в політичні партії, місцеві органи самоврядування, роздача землі, рейдерство, захоплення нерухомості і тому подібне. Тобто економічні інтереси».

На зауваження журналіста про те, що голова Верховної ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКИДА не прийшли на його представлення особовому складу Головного управління, і на питання, чи не почувається він у Криму «своїм серед чужих – чужим серед своїх», Г.МОСКАЛЬ відповів: «А які у мене з ними можуть бути спільні стосунки? Я - заступник міністра внутрішніх справ України. Мій начальник, пан ЛУЦЕНКО, сидить в Києві».

При цьому Г.МОСКАЛЬ переконаний, що перешкодити працювати йому ніхто не зможе: «Це ми ще можемо подивитися, хто кому перешкодить. Вони повинні займатися тим, чим їм належить – є Конституція АРК Крим, там чітко виписані функції Верховної Ради автономії. Сьогодні, в період кризи, роботи непочатий край, хай допомагають повертати депозити громадянам, займаються інвестиціями, соціально-економічним розвитком регіону, впорядкуванням, збором урожаю. Є чим зайнятися. А міліція свої функції знає, і міліція – орган центрального підпорядкування».

Як повідомляв УНІАН, в 1990-х роках ряд організованих злочинних угруповань, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», вели перерозподіл сфер впливу на Кримському півострові.

19 серпня Кабінет міністрів України призначив народного депутата від НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Головного управління МВС України в Криму – заступником міністра внутрішніх справ країни.

Г.МОСКАЛЬ вже працював на цих посадах в 1997-2000 роках.