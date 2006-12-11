Печерський суд розгляне позов щодо статусу російської мови

...на Миколаївщині і Харківщині

Завтра Печерський районний суд Києва розгляне позов народних депутатів України, членів Народного руху України В’ячеслава КОВАЛЯ, Ярослава КЕНДЗЬОРА стосовно скасування рішення Харківської та Миколаївської обласних рад про надання російській мові статусу регіональної. Як повідомляє прес-служба НРУ, розгляд справи відбудеться о 14.30. Як повідомляв УНІАН, 29 травня сесія Миколаївської обласної ради V скликання ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної на території області. Аналогічне рішення 3 червня прийняла і Харківська обласна рада.

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