Уряд сподівається, що Ющенко не потрапить під вплив авантюрних політиканів

Уряд сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не потрапить під вплив “авантюрних політиканів” і підпише ухвалений Верховною Радою Закон України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”. Про це йдеться в заяві прес-служби Кабінету Міністрів України, переданій УНІАН.

У документі наголошується, що вперше Україна отримала бюджет, який одночасно продовжує політику підвищення соціальних стандартів для громадян, зменшує податкове навантаження на вітчизняного виробника, закладає вагомі стимули для притоку в країну інвестицій та основи для інноваційного розвитку економіки. Водночас спільна напружена кількамісячна робота Президента, Верховної Ради, Уряду, наукових та громадських кіл щодо формування головного кошторису держави фактично „руйнується” деструктивними політичними заявами, вважає прес-служба. “На наших громадян нахлинув потік дезінформації та грубої брехні від політиків, які втрачають довіру народу”, - зазначено в заяві.

На думку авторів документа, мета такої „інформаційної кампанії” – штучно схилити Президента до рішення накласти вето на закон про держбюджет-2007. “Автори таких заяв не усвідомлюють, що підбурюють Президента не просто до „ветування” життєво необхідного для країни Закону, а фактично провокують протистояння між гілками влади, політичну кризу в державі та конфлікт у суспільстві”, - наголошується в заяві.

Найцинічніше, вважає прес-служба уряду, виглядають закиди тих колишніх урядовців, хто довів країну та її громадян до погіршення соціально-економічної ситуації, “авантюрно розірвавши довготермінові угоди на постачання газу з Туркменістану і Росії”, наслідком чого стало різке підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а тепер прагнуть створити ситуацію нестабільності. У документі також висловлюється жаль, що кампанії наклепів і перекручувань приєднались і деякі посадові особи Секретаріату Президента, народні депутати від фракцій „Наша Україна” та БЮТ. “Ті, хто за півтора року розтринькали соціально-економічні набутки народу України, завалили економіку, яка стрімко розвивалася, тепер повчають суспільство як будувати народне щастя”, - зазначено у заяві.

У зв’язку з масштабними дезінформаціями громадськості прес-служба Кабінету Міністрів заявляє, що відповідальність за різке підвищення вартості житлово-комунальних послуг лежить на колишніх прем’єр-міністрах України Юлії ТИМОШЕНКО та Юрії ЄХАНУРОВІ. Оскільки саме вони скасували довготермінові угоди на постачання до України природного газу за фіксованою ціною 50 доларів США за 1 тис. куб. м. “Знаючи про підвищення цін на імпортований природний газ, попередня влада не заклала до державного бюджету 2006 року коштів для компенсації населенню і бюджетній сфері неминучого в такому випадку підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги”, - зазначено у заяві. Прес-служба зазначає, що після підписання 5 січня 2006 року Угоди про постачання газу до України на 2006 рік за ціною 95 доларів за тис. куб. м. уряд Ю.ЄХАНУРОВА дезінформував громадян, стверджуючи, що населення не постраждає від підвищення вартості газу, а вже 30 березня 2006 року саме уряд Ю.ЄХАНУРОВА ухвалив рішення про підвищення цін на електроенергію та газ.

“Уряд В.ЯНУКОВИЧА отримав від своїх попередників порожню скарбницю, багатомільйонний фінансовий розрив між борговими зобов’язаннями і можливостями держави”, - наголошує прес-служба. “За 7 місяців уряд ЄХАНУРОВА повністю проїв кошти від приватизації „Криворіжсталі”, залишив на рахунках загального фонду державного бюджету лише 1,4 млрд. грн. - вдесятеро менше, ніж на початок 2006 року. І це за умов, коли щомісячні видатки бюджету складають близько 10 млрд. грн., в тому числі лише перерахування Пенсійному фонду (надійні гарантії виплат пенсій нашим пенсіонерам) сягають 1,4 млрд. гривень”, - зазначено в заяві.

Прес-служба наводить низку фактів на підтвердження безпідставності заяв деяких політиків щодо начебто зниження соціальної спрямованості бюджету 2007 року.

По-перше, зменшується розрив між мінімальною заробітною платою та прожитковим мінімумом для працюючої людини, який на кінець 2004 р. становив майже 39%; 2005 р. – 27%; 2006 р. – 21%; у 2007 році уряд планує зменшити відставання до 18%. По-друге, підвищується мінімальна зарплата, яка становила у 2006 році: на 1 січня – 350 грн., на 1 липня – 375 грн., на 1 грудня – 400 грн; запланована на 2007 рік: на 1 січня – 400 грн., на 1 липня – 420 грн., на 1 грудня – 450 грн. По-третє, в бюджеті 2007 року суттєво зростає фінансування соціальної сфери порівняно з 2006 роком, а саме: на 6,8 млрд. грн. збільшився фонд оплати праці в бюджетній сфері; на 5,3 млрд. грн. (на 31%) збільшились ресурси державного бюджету на пенсійне забезпечення; на 5,2 млрд. грн. (більш ніж у 2,2 раза) збільшились видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам і становлять майже 9,5 млрд. гривень.; на 1,7 млрд. грн. збільшилась субвенція місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню і становить 6,9 млрд. гривень. Крім того, ще 2,6 млрд. грн. буде витрачено державою, щоб не допустити підвищення тарифів при переході з 1 січня 2007 року ціни на імпортований природний газ із 95 до 130 дол. США за 1 тис. куб. м; майже на 1 млрд. грн. збільшуються ресурси на соціальний захист та пенсійне забезпечення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; на 4,3 млрд. грн. збільшено видатки на охорону здоров’я; на 5,6 млрд. грн. збільшено видатки на освіту; на 545 млн. грн. збільшено видати на науку; на 237 млн. грн. збільшено видатки на культуру і вони вперше в Зведеному бюджеті України становитимуть 2,8 млрд. грн.

“Таким чином, все зростання доходів бюджету-2007 спрямовано на вирішення соціальних проблем суспільства”, - наголошується у заяві.

По-четверте, за інформацією прес-служби, суттєво збільшено фінансовий ресурс місцевих бюджетів: якщо питома вага видатків загального фонду місцевих бюджетів у зведеному бюджеті в 2005 році становила 36%, то в 2007 році вона збільшиться до 44,7%.

“Все викладене документально спростовує потік наклепів, вигадок та дезінформації наших опонентів”, - зазначає прес-служба.

“Уряд розраховує, що Президент України активно підтримає цей курс на підвищення добробуту наших громадян і не потрапить під вплив авантюрних політиканів, які закликають його вперше в історії України зірвати бюджетний процес та породити хаос в нашій країні. Їх кредо: „чим гірше, тим краще”, їх заняття – це провокування конфліктів”, - наголошується у заяві.

Уряд сподівається, що Президент підпише Закон України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” і цим не допустить різкого погіршення життя людей вже з 1 січня 2007 року, зазначає прес-служба. Автори заяви наголошують, що за відсутності головного фінансового документа видатки держбюджету в січні (відповідно до Бюджетного кодексу) не перевищуватимуть середньомісячних видатків у 2006 році. А це означає, що громадяни не отримають підвищені зарплати та пенсії і компенсацій від держави за сплачені житлово-комунальні послуги. Держава також не зможе збільшити фінансування за багатьма соціальними програмами, не кажучи вже про нові програми у галузі медицини, освіти, науки, які вперше передбачені Законом „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, зазначено в документі.

“Зараз саме від Президента залежить, який шлях він обере для українського народу. Уряд переконаний, що цей шлях буде шляхом до благополуччя і стабільності, що повністю відповідатиме національним інтересам України”, - наголошує прес-служба.