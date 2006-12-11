Андрій Жолдак і заборонена вистава „Ромео і Джульєтта” (13 фото)

Український режисер Андрій Жолдак на прес-конференції з приводу трагічної долі його спектаклю „Ромео і Джульєтта. Фрагмент”. Спектакль у вересні 2005 р. був заборонений місцевою владою для показу в Харкові, і прем`єра так і не відбулася. Жолдак був знятий з посади керівника Харківського театру ім. Шевченка і виїхав працювати до Німеччини, де 22-23 жовтня 2005 р. на сцені театру "Фольксбюне" відбулася світова прем`єра спектаклю "Ромео і Джульєтта. Фрагмент", якою був відкритий Берлінський театральний фестиваль. 8 грудня 2006 р. прем`єра скандально відомого спектаклю повинна була пройти в Києві, але знову не відбулася, цього разу - через відсутність акторів (за словами Жолдака, директор харківського театру не пустив їх на гастролі в столицю).