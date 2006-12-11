Президент повернув до парламенту Держбюджет-2007

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік», повідомляє прес-служба глави держави.

Представлятиме пропозиції Президента України під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України перший заступник Глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті Міністрів України Арсеній ЯЦЕНЮК.