Литвин зареєстрував три проекти на захист соціальних прав

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зареєстрував 3 вересня три проекти постанов, які спрямовані на забезпечення соціальних прав громадян та дотримання державою соціальних гарантій для підтримання достатнього прожиткового рівня, насамперед, малозабезпечених громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це В.ЛИТВИН заявив в інтерв’ю місцевому телебаченню, перебуваючи з робочою поїздкою на Кіровоградщині.

Проект першої Постанови, за його словами, передбачає введення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення (до 1 січня 2011 року).

Проект другої Постанови «Про державне регулювання цін на споживчі товари, які мають суттєве соціальне значення для населення» має на меті підтримання купівельної спроможності громадян в умовах зростання цін, а також стабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку в період фінансово-економічної кризи.

Третій проект, як повідомив В.ЛИТВИН, передбачає недопущення порушень прав на працю та оплату праці в кризових умовах. У ньому керівник українського парламенту пропонує заборонити зупиняти виробництво, скорочувати чисельність працівників підприємств, зменшувати розмір заробітної плати, примушувати працівників оформлювати відпустки без збереження заробітної плати. Проектом також пропонується Кабінету міністрів та Фонду державного майна у разі виявлення фактів порушення трудових прав працівників приватних підприємств вживати заходів щодо розірвання договорів купівлі-продажу та повернення приватних об’єктів у державну власність.