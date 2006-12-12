Нинішня зима стане найтеплішою за 120 років

Нинішня зима стане найтеплішою за останні п`ять століть, пише газета «Сьогодні» з посиланням на дані НАСА. Деякі екологи вже поспішили заявити, що це – наслідок глобального потеплення на планеті.

У Альпах досі немає снігу. У Лондоні зацвіли троянди, а в Москві на кущах бузку з`явилися бутони. Любителів зимових розваг аномально тепла погода приводить в жах. Продавців санок, лиж і іншого зимового інвентаря – у відчай.

Видання повідомляє, що за прогнозами синоптиків, як офіційних, так і народних, Україні чекати снігу навіть під Новий рік не варто.

Вітчизняний Гидрометеоцентр також підтверджує, що зима видалася аномально теплою. «Якщо порівнювати температуру за останні 5 років, то в середньому стовпчик термометра щороку піднімається на 1 градус, - говорить старший співробітник відділу довгострокових прогнозів українського наукового інституту Гідрометцентру Маргарита Барабаш. – Якщо зараз температура перевалить за 10,5 градусів, то можна з упевненістю сказати, що цей зимовий сезон – найтепліший за 120 років».

«Що стосується сніжного покриву в горах, то на мій погляд, якщо щось і випаде, то тільки у вигляді мокрого снігу і дощу", - додала Барабаш.

Закарпатські священнослужителі повідомили «Сьогодні», що місцеві жителі дуже бояться лишитися без заробітку через безсніжну зиму. І практично перед кожною службою передають священикам записки з проханнями організувати молебни за похолодання.