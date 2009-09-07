Перехожих облили кислотою на вулиці

На вулиці Гонконга в неділю перехожих облили кислотою, 9 осіб дістали хімічні опіки, повідомляє Associated Press.

За словами представників поліції, нападаючих було щонайменше двоє. Одного з них затримано неподалік від місця події. Очевидно, метою нападу була пара, з якою арештований посварився на очах у місцевих торговців незадовго до нападу. Інші 7 потерпілих - випадкові перехожі.

Поліція вже оголосила, що цей інцидент ніяк не пов`язаний з трьома попередніми нападами, що відбулися в тому ж районі Гонконга. За останній рік перехожих тричі обливали кислотою з вікон висотних будівель на одній і тій самій вулиці в торговому районі Монгкок.

В цілому в результаті трьох попередніх інцидентів постраждали приблизно 100 людей. Найбільший напад було скоєно в грудні 2008 року - тоді з вікна викинули дві пляшки з кислотою, 46 осіб дістали опіки.