Міліція Криму вирішила видворити громадянина США

Головне управління Міністерства внутрішніх справ у Криму ухвалило рішення про видворення з України громадянина США Сергія КОЛЛЕТТІ, який, за даними правоохоронних органів, є одним з лідерів організованого злочинного угруповання «Сейлем».

«Громадянин США КОЛЛЕТТІ більш відомий у Криму як один із лідерів кримінального угруповання «Сейлем» Сергій КРЮКОВ», - повідомили УНІАН у прес-службі міліції автономії.

Міліція винесла постанову про видворення С.КОЛЛЕТТІ з України і заборону в`їзду на територію держави строком на п`ять років.

За даними прес-служби Головного управління міліції Криму, С.КОЛЛЕТТІ має паспорт громадянина США Р 037842909, виданий владою Лос-Анджелеса в червні 2001 року.

Нагадаємо, в 1990-х роках ряд ОЗУ, серед яких найбільшими були «Сейлем» і «Башмаки», здійснювали перерозподіл сфер впливу на Кримському півострові.