Від вогнепального поранення помер заступник керуючого філії Укрексімбанку
14:52, 12 грудня 2006Суспільство
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Балабану було 44 роки
Сьогодні в Івано-Франківську від вогнепального поранення помер заступник керуючого Івано-Франківської філії Укрексімбанку Богдан Балабан.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Івано-Франківській області, померлий був 1962 року народження. Його знайшли вночі у власній машині ще живим у селі Угринів поблизу станції технічного обслуговування автомобілів з пістолетним пораненням. На місці події було знайдено і пістолет.
Потерпілого доставили у лікарню, але від втрати крові між 1-2 години ночі він помер. Зараз проводиться судово-медична експертиза, правоохоронці з’ясовують обставини загибелі Б.Балабана.
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