Відкриється виставка карнавальних масок

18-00 - Відкриття виставки карнавальних масок, які будуть представлені 47 відомими художниками і дизайнерами Україні і зарубіжжя. Організатори - креативне агентство «СІМ ЗІРОК»; журнал GALLERY; Клуб ділових жінок MODUS VIVENDI за підтримки Українського дому і концерт-холу FREEДОМ. Виставка завершиться 16 грудня (Український дім, вул.. Хрещатик, 2, малий зал).

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