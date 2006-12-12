ВВС звинувачує харківський пологовий будинок в торгівлі органами новонароджених

Телерадіокомпанія BBC має в своєму розпорядженні документальні докази існування в Україні злочинної мережі, що займається постачанням на захід стовбурових клітин, вилучених у вбитих новонароджених немовлят. За словами журналістів, у них є відеозапис аутопсії тіл кількох дітей, які ймовірно стали жертвами злочинців.

Україна бере активну участь в міжнародній торгівлі стовбурними клітинами і іншими біологічними матеріалами, потрібними для сучасної високотехнологічної медицини.

Проте, як вважають журналісти, відеозапис, який потрапив до них, вказує на те, що як джерело донорських матеріалів використовуються не тільки абортовані ембріони і мертвонароджені, а й здорові діти.

За даними видання, журналістам вдалося вийти на зв`язок з кількома жительками Харкова, які стверджують, що лікарі одного з міських пологових будинків забирали у них дітей, які були абсолютно здоровими при народженні, а пізніше заявляли про їх раптову смерть.

2003 року українські органи влади погодилися провести розслідування щодо цих фактів, під час якого була проведена ексгумація 30 тіл ново- і мертвонароджених, похованих на території пологового будинку номер 6.

Одна з жінок змогла зняти те, що відбувалося, на відеокамеру. Пізніше ця плівка була переправлена до Ради Європи.

У звіті ознайомлених із записом урядовців Ради Європи наголошується відсутність у ексгумованих трупів окремих частин тіла і органів, включаючи головний мозок. У ряді випадків поховані тіла були розчленовані.

Відомий британський патологоанатом, імені якого, утім, не назвали, відзначає, що відображене запису сильно відрізняється від загальноприйнятої практики поховання в медичних установах. У зв`язку з цим версія про використання тіл померлих живих дітей як джерела донорських тканин або стовбурових клітин визнається виправданою.

Адміністрація пологового будинку номер шість повністю відкидає ці звинувачення.

Лента.ру