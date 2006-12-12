Депутат-соціаліст: Тимошенко влаштовує цирк у Київраді

Народний депутат, член фракції Соціалістичної партії України Микола ДАНИЛІН розцінює сьогоднішні події в Київраді як черговий етап становлення київської влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це М.ДАНИЛІН сказав, коментуючи журналістам сьогоднішні події в Київраді.

«Уже найближчим часом у Київраді ситуація нормалізується, - сказав депутат відзначивши при цьому - а те, що сьогодні відбувається, є черговим етапом становлення Київради»,

Коментуючи прихід на засідання Київради лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і депутатів парламентської фракції БЮТ, М.ДАНИЛІН відзначив «оскільки у Верховній Раді цирк уже влаштувати не можна, то Юлія ТИМОШЕНКО привела свою фракцію до Київради, щоб влаштувати цирк тут».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час засідання сесії Київради народні депутати з парламентських фракцій «Наша Україна» і БЮТ прорвалися крізь охорону і зайняли місця за спиною головуючих на сесії Київради мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. Вони вимагали заслухати доповідь прокурора Києва про розслідування кримінальних справ щодо побиття опозиційних депутатів Київради.

Після виступу в Київраді лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, під час якого вона оголосила 5 вимог депутатів міжфракційного депутатського об`єднання “Демократичний Київ” до влади столиці, представник прокуратури, присутній у залі Київради, відзначив, що прокурор зараз з поважних причин не може прийти до сесійного залу.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ намагався далі проводити пленарне засідання сесії. Він надав слово голові фракції БЮТ у Київраді Тетяні МЕЛІХОВІЙ для виступу з приводу підготовленого від об`єднання «Демократичний Київ» проекту рішення Київради щодо зниження тарифів у Києві. Водночас опозиційні депутати продовжували блокувати трибуну і намагалися потрапити в президію. В результаті, після того, як вони прорвалися через охорону, головуючі оголосили перерву в засіданні.