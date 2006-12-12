Куди переносяться робочі дні (розпорядження уряду)

Кабінет міністрів України затвердив розпорядження, яким рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та банківських установ) зробити тиждень вихідних на початку січня.

Текст розпорядження розміщений на урядовому порталі.

Крім того, уряд рекомендує у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2007 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, перенести і деякі інші робочі дні – для сприяння відзначення свят.

Зокрема, Кабмін рекомендує перенести робочі дні з:

вівторка 2 січня — на суботу 20 січня;

середи 3 січня — на суботу 27 січня;

четверга 4 січня — на суботу 10 лютого;

п’ятниці 5 січня — на суботу 24 лютого;

п’ятниці 9 березня — на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня — на суботу 28 квітня;

п’ятниці 29 червня — на суботу 16 червня;

понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня.

У розпорядженні йдеться, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.